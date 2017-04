Θεσσαλονίκη: Συνεργασία εθελοντών για «καθαρή» Ν. Παραλία

Οι φίλοι της Νέας Παραλίας, οι Los Lampicos, το 18ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος φοιτητών Erasmus Θεσσαλονίκης πήραν τα σύνεργά τους και καθάρισαν μουτζούρες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης «Let΄s do it Greece».

Ακολουθώντας το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» συναντήθηκαν στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, φόρεσαν πλαστικά γάντια, πήραν τα πινέλα στα χέρια οργανώθηκαν σε ομάδες και με ειδικό υγρό έσβησαν τις μουτζούρες από διάφορα σημεία κατά μήκος της Νέας Παραλίας.



Θέλουμε να περάσει το μήνυμα ότι εμείς ως πολίτες δεν θέλουμε κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας να βρωμίζουν με μουτζούρες και να χαλάνε την εικόνα της πόλης. Όσοι το κάνουν έχουν απέναντι τους κάποιους άλλους πολίτες που έχουν κουραστεί με αυτή την κατάσταση και αποφάσισαν να πάρουν αυτό το θέμα στα χέρια τους, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Σουζάνα Καϊλάρη από την ομάδα Los Lampicos.



Χιλιάδες εθελοντές συντονίζονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν στο πλαίσιο του «Let΄s do it Greece» σε εθελοντικές εκστρατείες με σκοπό για ακόμη μια χρονιά, να διαδώσουν το μήνυμα της συνεργασίας και του εθελοντισμού σε όλη τη χώρα.



Συγκεκριμένα, σε περισσότερα από 1.265 σημεία σε όλη τη χώρα, σε δάση, σε παραλίες, σε βουνά, σε ποτάμια, μέσα σε πόλεις, την ίδια ώρα ταυτόχρονα εθελοντές μεταμορφώνουν και ομορφαίνουν κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στη φετινή εκστρατεία έχουν δηλώσει συμμετοχή 3.320 φορείς απ΄ όλη την Ελλάδα και στόχος είναι να καταρριφθεί το ρεκόρ των 100.000 εθελοντών που μοιράζονται το όραμα της καθαρής Ελλάδας.



Η πανελλαδική εκστρατεία «Let΄s do it Greece» ξεκίνησε το 2012 από μία ομάδα μαθητών που αγάπησαν τον εθελοντισμό και έθεσαν στόχο να ενώσουν την Ελλάδα μέσα σε μία μέρα.



Φέτος η δράση «Let΄s do it Greece» συνέπεσε στη Θεσσαλονίκη με τον 12ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» και πολλές ομάδες εθελοντών συγκεντρώνουν τα μπουκάλια, τα καπάκια από τα μπουκάλια για ανακύκλωση και τις υπολείμματα από τις μπανάνες που δίνονται στους δρομείς, οι οποίες θα δοθούν για κομποστοποίηση.



Θέλουμε να περάσουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι αθλητισμός, περιβάλλον και εθελοντισμός είναι δυνατές έννοιες που συνδέονται, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Κιούσης από την ομάδα του Let΄s do it Greece.

ΑΠΕ-ΜΠΕ