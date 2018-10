Ρόδος: Δράσεις στο Νότιο Αιγαίο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Στους μαθητές μίλησε για την σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ιδρύτρια του οργανισμού για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος "All For Blue", Κατερίνα Τοπούζογλου, εκπαιδεύτρια ελεύθερης κατάδυσης και παγκόσμια πρωταθλήτρια υποβρύχιας σκοποβολής. Ακολούθησε καθαρισμός από τα σκουπίδια της παραλίας Ζέφυρος, στην πόλη της Ρόδου.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά με την έναρξη της εκστρατείας: «Ξεκίνησε σήμερα από τη Ρόδο μια μεγάλη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει να κάνει με την μεγάλη αγωνία μας, που δεν είναι άλλη από το μέλλον του περιβάλλοντος, το μέλλον του σπιτιού μας. Η πρωτοβουλία "Keep Aegean Blue", που θα συνεχιστεί με δράσεις και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, έχει στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για την Περιφέρειά μας, αυτό είναι στόχος υψηλής προτεραιότητας. Το Αιγαίο πέλαγος είναι μια μοναδική θάλασσα, με την σημαντικότερη βιοποικιλότητα σε όλη τη Μεσόγειο. Μια ανεκτίμητη κληρονομιά που οφείλουμε να διατηρήσουμε και να παραδώσουμε ζωντανή στις επόμενες γενιές. Στην ευθύνη και στην μεγάλη πρόκληση, δεν περιοριζόμαστε σε συνθήματα και ευχολόγια. Απαντάμε με δράσεις, για βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Το "Keep Aegean Blue", μόλις ξεκίνησε. Το όνειρο μας είναι να μην σταματήσει, ποτέ!».

Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας, "Keep Aegean Blue", υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό "All For Blue". Το πρόγραμμα των δράσεων της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας που ξεκίνησε σήμερα θα επεκταθεί στα νησιά των Κυκλάδων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αρχικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα νησιά της Δωδεκανήσου, με πιστοποίηση για εκείνους που θα τα παρακολουθήσουν, καθώς και βιωματικές δράσεις που θα αφορούν όχι μόνο τον καθαρισμό των ακτών, αλλά και του βυθού, από τους δύτες της "All For Blue".