Διάκριση 25 εταιρειών για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 2017, της µεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Στην έρευνα Best Workplaces 2017, η οποία διεξήχθη για 15η συνεχή χρονιά στη χώρα µας µε την ακαδηµαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων τους: 10 «µεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόµενους, 10 «µεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόµενους και 5 «µικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόµενους

Στην κατηγορία πάνω από 251 εργαζόμενους διακρίθηκαν οι εταιρείες: Pfizer Hellas, Epsilon Net, DHL Express (Ελλάς), MSD Greece, ∆ιαµαντής Μασούτης ΑΕ, Teleperformance Greece, Παπαστράτος, ICTS Hellas Security Solutions, Πλαίσιο Computers και Online Sales.

Στην κατηγορία 50-250 εργαζόµενοι διακρίθηκαν οι εταιρείες: AbbVie Φαρµακευτική, Beiersdorf Hellas, 3M Hellas, Xerox Hellas, MARS Greece, Japan Tobacco International, British American Tobacco Hellas, Εµµ. Κουβίδης ΑΒΕΕ και Aenorasis Μέλισσα Κίκιζας ABEE Τροφίµων.

Στην κατηγορία 20-49 εργαζόµενοι διακρίθηκαν οι εταιρείες: S.C. Johnson Hellas, PCS, SAS Institute, Sleed και Goodyear Dunlop Ελλάς.

Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017. Συνολικά δήλωσαν συµµετοχή 64 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες στο σύνολό τους απασχολούν 33.480 εργαζόµενους.

Η έρευνα η οποία διεξάγεται µε ανώνυµα ερωτηµατολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόµενοι για την εταιρεία τους.

Το Great Place to Work, µε εκπροσώπηση σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσµο, ερευνά και αξιολογεί επιχειρήσεις, για περισσότερα από 30 χρόνια. Πριοκειμένου να διαµορφώσει τη λίστα Best Workplaces µε τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και σε όλο τον κόσµο, χρησιµοποιεί το ερευνητικό εργαλείο/ερωτηµατολόγιο Trust Index για την αποτύπωση των απόψεων των εργαζοµένων και τη διαδικασία Culture Audit για την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών.

Το Great Place to Work πέρα από την έρευνα Best Workplaces, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες εταιρείες επιθυµούν να δηµιουργήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ