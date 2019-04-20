Ο Γ. Καμίνης εξελέγη πρώτος στο νέο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα η σύνθεση του είναι η εξής με σειρά εκλογής:
1 ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 155 ψήφοι
2 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150
3 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 148
4 ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 148
5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 147
6 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 146
7 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 146
8 ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ 145
9 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 145
10 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 144
11 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 144
12 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 144
13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 143
14 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ 142
15 ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 139
16 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 139
17 ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ 137
18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 136
19 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 133
20 ΘΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 132
21 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 132
Δεν εξελέγησαν οι ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ ,ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εξελέγη νωρίτερα εκ νέου Γραμματέας με 168 ψήφους
ΑΠΕ-ΜΠΕ