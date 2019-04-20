Σάββατο, 20 Απριλίου 2019 23:12

Ο Γ. Καμίνης εξελέγη πρώτος στο νέο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής

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Ο Γ. Καμίνης εξελέγη πρώτος στο νέο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής

  Ο Γιώργος Καμίνης αναδείχθηκε πρώτος στο νέο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής, μετά την ψηφοφορία στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα η σύνθεση του είναι η εξής με σειρά εκλογής:

1 ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 155 ψήφοι

2 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150

3 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 148

4 ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 148

5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 147

6 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 146

7 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 146

8 ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ 145

9 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 145

10 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 144

11 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 144

12 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 144

13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 143

14 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ 142

15 ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 139

16 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 139

17 ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ 137

18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 136

19 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 133

20 ΘΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 132

21 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 132

Δεν εξελέγησαν οι ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ ,ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εξελέγη νωρίτερα εκ νέου Γραμματέας με 168 ψήφους

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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