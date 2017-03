Η Αλίσια Βικάντερ στον ρόλο της Λάρα Κροφτ

Η ηθοποιός Αλίσια Βικάντερ έχει ταυτιστεί με δραματικούς ρόλους στις ταινίες «Τhe Danish Girl» (Το κορίτσι από τη Δανία) και «The Light Between Oceans» (Το φως ανάμεσα στους ωκεανούς).

Τώρα όμως, θα προβάλλει μία εντελώς διαφορετική πλευρά της στην επερχόμενη ταινία της σειράς «Τomb Raider». Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας «Lara Croft and the Temple of Osiris» δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Η Βικάντερ θα υποδυθεί τη θρυλική ηρωίδα Λάρα Κροφτ, 14 χρόνια μετά τις δύο πρώτες ταινίες της κινηματογραφικής σειράς που βασίζεται στο ομώνυμο video game, «Lara Croft: Tomb Rider» (2001) και «Lara Croft Tomb Rider: Το Λίκνο της Ζωής» (2003). Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Νορβηγός Ρόουρ Ουθάουγκ, ο οποίος έχει ήδη κάνει επιτυχία με την περιπέτεια καταστροφής «The Wave».

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας που δημοσίευσε το «Vanity Fair»: «επτά χρόνια μετά την εξαφάνιση του πατέρα της, η 21χρονη Λάρα αρνείται να αναλάβει τα ηνία της παγκόσμιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του, εργάζεται ως κούριερ στο Λονδίνο παράλληλα με τα μαθήματά της στο κολέγιο. Όταν ξεκινά την έρευνα για να βρει τον πατέρα της, ταξιδεύει στην τελευταία γνωστή θέση του: έναν αρχαίο τάφο σε ένα νησί κοντά στις ακτές της Ιαπωνίας».

Η βραβευμένη με Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου για το «Κορίτσι από τη Δανία», ηθοποιός από τη Σουηδία δήλωσε ενθουσιασμένη που θα υποδυθεί την Λάρα Κροφτ αναγνωρίζοντας ότι δοκιμάζεται σε εντελώς διαφορετικό ρόλο. «Είναι πολύ διασκεδαστικό να προσπαθείς να μπεις στο μυαλό της Λάρα Κροφτ και αποτελεί πρόκληση ένας ρόλος που απαιτεί τέτοια φυσική κατάσταση», ανέφερε η 28χρονη ηθοποιός. Η ταινία θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 2018

ΑΠΕ - ΜΠΕ