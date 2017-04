Θεσσαλονίκη: Η δύναμη της μουσικής στο 4ο In-Edit Festival

Το ντοκιμαντέρ “The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble” επικεντρώνεται στα ταξίδια του “Silk Road Ensemble” και αποτελεί ένα προσωπικό χρονικό πάθους, ταλέντου και θυσίας.



Στην Παραγουάη η ορχήστρα “Recycled Orchestra of Cateura” παίζει μουσική με όργανα κατασκευασμένα από σκουπίδια. Στο ντοκιμαντέρ “Landfill Harmonic” προβάλλεται η δύναμη που έχει η μουσική να αλλάζει τα πράγματα και υπογραμμίζει επίσης δύο καίρια ζητήματα της εποχής μας: τη φτώχεια και τη ρύπανση από τα απορρίμματα.



Στο σύγχρονο Ιράν διοργανώνονται υπόγεια πάρτι με dance μουσική, επειδή είναι ανήθικη και απαγορευμένη από το υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης. Στο ντοκιμαντέρ “Raving Iran” καταγράφονται οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τους εκπροσώπους της παράνομης ρέιβ κουλτούρας μέσα από την ιστορία δύο νέων ταλαντούχων μουσικών που προσπαθούν να παίξουν απαγορευμένη house μουσική στο σύγχρονο Ιράν.



Συνολικά 18 ιστορίες που καταγράφουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα της τέχνης των ήχων, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της συνάντησης μουσικής και κινηματογράφου, του In-Edit Festival που διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.



“Φέτος έχουμε ετοιμάσει το πιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα από κάθε άλλη χρονιά” ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ “Πρακτορείο FM 104,9” η Αθηνά Ριζοπούλου, μέλος της Parenthesis που έφερε στην Ελλάδα το In-Edit Festival.



Περιλαμβάνονται ιστορίες για πολύ γνωστά ονόματα της μουσικής, αλλά και ντοκιμαντέρ που δεν τραβούν αμέσως την προσοχή, όμως δείχνουν τη δύναμη της μουσικής σε όλο της το μεγαλείο, τόνισε.



Στο ντοκιμαντέρ “Nick Cave: One more time with Feeling”, με το οποίο άνοιξε η αυλαία του φεστιβάλ, o Νικ Κέιβ, Αυστραλός μουσικός, στιχουργός, σεναριογράφος, συγγραφέας και συνθέτης ηχογραφεί τον δέκατο έκτο δίσκο του με τους Bad Seeds, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποδεχτεί την απώλεια του γιου του.



Τα πρώτα χρόνια της ιλιγγιώδους πορείας των Beatles καταγράφονται στην ταινία “Eight Days a Week”, το ντοκιμαντέρ “Don’t Look Back” παρακολουθεί τη συναυλία που έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό τον Μπομπ Ντίλαν και το “Little Girl Blue” αφηγείται την ιστορία της θρυλικής φιγούρας της ροκ, συμβόλου μιας γενιάς, Τζάνις Τζόπλιν.



Στο In-Edit Festival μεταφέρεται και η αιώνια κόντρα Blur vs Oasis μεταξύ των δύο βρετανικών συγκροτημάτων με την προβολή δύο ντοκιμαντέρ, για τους Oasis το “Supersonic” και για τους Blur το “New World Towers”.



Στην ταινία "Danny Says" o Ντάνι Φιλντς, μάνατζερ και συγγραφέας, κεντρική φυσιογνωμία στην αμερικανική ροκ σκηνή της δεκαετίας του '60 αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του με μερικούς από τους πιο σπουδαίους και εκκεντρικούς καλλιτέχνες, Doors, Stooges, Ramones, ενώ ο Λέοναρντ Κοέν διασχίζει τις Η.Π.Α. στην ταινία "Bird on A Wire".



Το In-Edit Festival καθιερώνει από φέτος στο πρόγραμμά του την ενότητα Doc Alive. "Τη Δευτέρα 3 Απριλίου παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την ενότητα Doc Alive. Σ΄αυτή θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ για τον Edwyin Collins, τραγουδιστή της post-punk μπάντας Orange Juice και αμέσως μετά ακολουθεί μία ζωντανή εμφάνιση του καλλιτέχνη που πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τη ζωή του μουσικού κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του ύστερα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Μετά την προβολή της ταινίας θα ερμηνεύσει τραγούδια από τον έκτο δίσκο του, που συνέθεσε και ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του" ανέφερε η κ. Ριζοπούλου.



Τα μουσικά ντοκιμαντέρ του φεστιβάλ προβάλλονται στο Ολύμπιον. Το ταξίδι στον κόσμο της μουσικής συμπληρώνουν παράλληλες εκδηλώσεις, μουσικά αφιερώματα, πάρτ, παρουσιάσεις και dj sets.



Το In-Edit Festival, το οποίο φέτος έκλεισε τα 14 χρόνια στη γενέτειρά του, τη Βαρκελώνη διοργανώθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 2014, ενώ από το 2015 παρουσιάζεται σε δύο εκδόσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ