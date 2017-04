Έρχεται στην Αθήνα το μεγαλύτερο φεστιβάλ κόμικς

Το Comicdom Con Athens φιλοξενεί για δωδέκατη χρονιά εκθέσεις, προβολές, παρουσιάσεις, ανοικτές συζητήσεις με διεθνείς προσκεκλημένους (Μπενουά Σοκόλ, Ρίτσαρντ ΜακΓκουάιρ μεταξύ άλλων), εργαστήρια, όλα με ελεύθερη είσοδο.

Η φετινή διεθνής έκθεση του Φεστιβάλ, είναι αφιερωμένη στη ετήσια ανθολογία κόμικς The Best American Comics 2016, με έργα καταξιωμένων, αλλά και ανερχόμενων Βορειοαμερικανών καλλιτεχνών.

Η έκθεση History Repeating(?) του 12ου Φεστιβάλ θέτει το δημοφιλές ερώτημα κατά πόσο επαναλαμβάνονται τα μοτίβα του παρελθόντος, ενώ στην επίσης επίκαιρη έκθεση The Art Of The Video Games, δεκαέξι Έλληνες δημιουργοί κόμικς δίνουν τις δικές τους εικονογραφήσεις εμπνευσμένες από τα αγαπημένα τους βιντεοπαιχνίδια.

Στον διαγωνισμό Comicdom Cosplay, ήρωες από όλο το φάσμα της ποπ κουλτούρας ζωντανεύουν επί σκηνής, και ο νικητής θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό EuroCosplay, στο MCM EXPO του Λονδίνου.

Την πρώτη ημερα των εκδηλώσεων (7/4), ο προσκεκλημένος του 12ου Comicdom Con Athens Βέλγος δημιουργός κόμικς Μπενουά Σοκάλ (Benoit Sokal), δημιουργός του δημοφιλούς videogame Syberia, συζητά με θέμα « Από τα κόμικς στα βιντεοπαιχνίδια»

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Comicdom Con Athens 2017 στην ιστοσελίδα www.comicdom-con.gr

Το Φεστιβάλ διοργανώνουν η Comicdom Press, η Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και o Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

