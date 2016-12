Η Εικονική Πραγματικότητα στην καρδιά της Αθήνας, με το συνέδριο EuroVR2016

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τον ευρωπαϊκό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό για την Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (European Association for Virtual Reality and Augmented Reality), σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.



Κατά τη διάρκεια του 14ου EuroVR2016, παρουσιάστηκαν τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και οι καινοτομίες της ευρωπαϊκής και διεθνούς βιομηχανίας, σε μια σειρά από ποικίλες θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτέλεσαν ένα μικρό δείγμα του μέλλοντος της ανθρώπινης κοινωνίας.



Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διεθνή αγορά, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις ριζικές αλλαγές που αναμένεται να φέρει η γλώσσα της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας σε διάφορα πεδία και τομείς της ζωής μας, όπως στον τρόπο που διασκεδάζουμε, επικοινωνούμε και καταναλώνουμε, στις μεταφορές, τον τουρισμό, την υγεία, τον πολιτισμό και την τέχνη.



Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του EuroVR2016. Ανάμεσα στους ομιλητές ξεχώρισαν ο καθηγητής κ. Bernd Froehlich, professor καθηγητής Computer Science στο πανεπιστήμιο Bauhaus-Universität Weimar, η δρ. Betty Mohler Tesch, επικεφαλής της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Space and Body Perception του ινστιτούτου Max Planck Institutes for Biological Cybernetics and Intelligent Systems, η δρ. Μαρία Ρούσσου, επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα των Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Guido Rosales, Cross-Cultural and Global Marketing Leader, καθηγητής E-Business στο Universitat Pompeu Fabra - UPF και ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Top Line Marketing.



Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου ήταν το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο Ευρωπαϊκός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός για την Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα. Ασημένιος χορηγός ήταν η εταιρεία Motion Tracking VICON.

ΑΠΕ-ΜΠΕ