Η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της αλλάζουν τα κινητά τηλέφωνα

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σχεδόν παντού γύρω μας: από την αγορά ενός προϊόντος, την παρακολούθηση μίας ταινίας και τους ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς, μέχρι τα ρομπότ, τα αυτόνομα οχήματα και τις διαγνώσεις ασθενειών και παθήσεων.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο «Mobile AI and the Future of Intelligent Devices» που συνέταξε η εταιρία αναλύσεων International Data Corporation (IDC) και χρηματοδότησε η Huawei, η τεχνητή νοημοσύνη «θα γίνει ένα σύμβολο, όπως ακριβώς ήταν και η ατμομηχανή στην έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης».

Η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι χρήστες έξυπνων κινητών (smartphone)

Πέραν κλάδων όπως οι κατασκευές, το λιανεμπόριο και η υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει σημαντικά και το μέλλον των προσωπικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της IDC, η πλατφόρμα που θα επωφεληθεί περισσότερο από τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα έξυπνα κινητά (smartphones).

Αναλυτικότερα οι εκτιμήσεις της IDC θέλουν τους χρήστες smartphones να αποτελούν το 2021 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το γεγονός πως το 2016 πωλήθηκαν για κάθε υπολογιστή 5,6 έξυπνα κινητά, είναι ενδεικτικό της τάσης αυτής.

Τα έξυπνα κινητά έχουν ήδη αλλάξει σημαντικά όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές, αλλά και την ίδια την αγορά τους την τελευταία δεκαετία.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη των mobile εφαρμογών οι οποίες είναι πλέον σε θέση να εκμεταλλεύονται τη δύναμη του cloud, τις υπηρεσίες τοποθεσίας, τους κωδικούς QR και τις δυνατότητες των καμερών των συσκευών.

Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρεται στην μελέτη, που θεωρούνται πια «εκ των ων ουκ άνευ» άνοιξαν νέους ορίζοντες, δημιουργώντας νέες αγορές όπως αυτή της ανάπτυξης mobile εφαρμογών.

Οι τελευταίες αποτελούν σήμερα παράγοντα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους κατασκευαστές smartphones -λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες δίχως εφαρμογές επαρκούς ποσότητας και ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να καθιερωθούν.

Η νέα γενιά εφαρμογών και υπηρεσιών που βρίσκεται στα σκαριά, θα προκύψει με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσουν πληθώρα τομέων,

Οι αλλαγές στο λιανεμπόριο θα είναι σημαντικές. Ένας πιθανός συνδυασμός συστημάτων, λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και μηχανικής μάθησης (machine learning) που προκύπτει βάσει τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στα καταστήματα να αναγνωρίζουν τους πελάτες τους, να τους προσφέρουν συμβουλές και ιδέες κατά τις αγορές τους και να τους διευκολύνουν κατά την πληρωμή και την παραλαβή των παραγγελιών τους με πλήρως αυτοματοποιημένες, αυτόνομες λειτουργίες χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Η νέα αυτή γενιά εφαρμογών θα είναι σε θέση να δώσει πνοή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενισχύοντας εντυπωσιακά την εμπειρία του καταναλωτή.

Στον τομέα της υγείας, η τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με τη μηχανική μάθηση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως π.χ. το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενούς, επιτρέποντας έτσι ακριβέστερες διαγνώσεις με μηδενικό ποσοστό σφάλματος και ακόμα μικρότερο ρίσκο.

Έτσι, θα οδηγηθούμε σε συστήματα παρακολούθησης υγείας που θα είναι σε θέση όχι απλά να καταγράφουν δεδομένα όπως για παράδειγμα τα βήματα κάποιου ημερησίως αλλά να προειδοποιούν για ενδεχόμενους κινδύνους όπως μυϊκούς τραυματισμούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει σημαντικά τις εφαρμογές προσωπικών βοηθών, ενισχύοντας έτσι τη συνολική εμπειρία χρήσης των smartphones.

Οι ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί θα έχουν τη δυνατότητα, επί παραδείγματι, να αναγνωρίζουν τον τίτλο της ταινίας που φαίνεται σε μία φωτογραφία μίας υπαίθριας διαφήμισης, να βρίσκουν τους κινηματογράφους που παίζεται και να κλείνουν εισιτήρια βάσει του ημερολογίου του χρήστη, ζητώντας από τον τελευταίο απλά μία έγκριση.

«Είναι αδύνατον να προβλέψουμε τι είδους εφαρμογές θα δημιουργηθούν χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη καθώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Η κυκλοφορία έξυπνων κινητών με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης όπως το Huawei Mate 10 Pro είναι μόνο η αρχή, μία γεύση των όσων θα επακολουθήσουν στο μέλλον», αναφέρει ο Πέτρος Δρακόπουλος, διευθυντής μάρκετινγκ της Huawei στην Ελλάδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ