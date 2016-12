«Το ντιζάιν εμπνέει τη ζωή» λέει ο αρχιτέκτονας της μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας του κόσμου

Ο Ισραηλινός δημιουργός και ποιητής, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο παγκόσμιο αρχιτεκτονικό τοπίο, θα δώσει διάλεξη με τίτλο «Το ντιζάιν εμπνέει τη ζωή. Από την καινοτόμο γυάλινη γέφυρα στο Ζανγκτζιατζιέ στο οικονομικό θαύμα του Ζανγκτζιατζιέ της Κίνας», η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ, την Hazlis & Rivas / Tα συνέδρια του Economist και την Babylon Gardens (στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση). Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 5:30 μμ.



Η γέφυρα στο μεγάλο φαράγγι Ζανγκτζιατζιέ στην κινεζική επαρχία Χουνάν, είναι η μακρύτερη και υψηλότερη γυάλινη πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο. Θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά σύμβολα της σύγχρονης Κίνας και αποτελεί σημαντικό τοπόσημο παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκφράζει την εξωστρέφεια του νέου προσώπου της Κίνας, σε μια εποχή που η ασφαλής εξέλιξη της χώρας δεν επιτυγχάνεται πλέον μέσω της ανέγερσης οχυρωματικών έργων, όπως το ιστορικό Μέγα Σινικό Τείχος, αλλά μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας.



Έχει μήκος 385 μέτρα και πλάτος 6 μ., έχει κατασκευαστεί σε ύψος 300 μ. από το επίπεδο του φαραγγιού και μπορεί να φιλοξενήσει 600 επισκέπτες. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και για επιδείξεις μόδας. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016.



Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα και ποιητή Χαΐμ Ντοτάν, ιδρυτή της εταιρείας Haim Dotan Ltd. Architects and Urban Designers. Το έργο υλοποιήθηκε από κινεζικούς φορείς (Zhangjiajie Grand Canyon Tourism Management Co. Ltd. και BRDI-China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Co. Ltd.).



Η γυάλινη γέφυρα, το οικονομικό θαύμα της πόλης Ζανγκτζιατζιέ και της επαρχίας Χουνάν, έχει προσελκύσει εκατομμύρια επισκέπτες και τουρίστες από την Κίνα, αλλά και από όλο τον κόσμο, καθώς έχει γίνει σύμβολο της πράσινης οικονομίας, του οικοτουρισμού, της αστικής και αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και της κινεζικής καινοτομίας στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της μηχανολογίας. Σε λιγότερο από τρία χρόνια, η πόλη Ζανγκτζιατζιέ, τα γειτονικά χωριά και η επαρχία Χουνάν γνώρισαν θεαματική οικονομική άνοδο.



Ο Χαΐμ Ντοτάν αναφέρει για την κατασκευή της: «Ως σχεδιαστής αυτής της γέφυρας, που βρίσκεται μέσα σε ένα μαγικό εθνικό πάρκο, εντυπωσιακού φυσικού κάλλους, πιστεύω στην αρμονία, στην ισορροπία, στην ομορφιά και στη φυσικότητα. Η φύση είναι από μόνη της πανέμορφη. Γι’ αυτό και προσπάθησα να παρέμβω όσο το δυνατόν λιγότερο στο περιβάλλον. Σχεδίασα τη γέφυρα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ορατή: να χάνεται μέσα στα σύννεφα, μέσα στην ομίχλη. Είναι μια λεπτή οριζόντια γέφυρα που ενσωματώνει ένα διαφανές γυάλινο δάπεδο και πλευρικά καλώδια ανάρτησης, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αναδύεται μέσα από τη φύση, ότι κρέμεται στον αέρα κάπου μεταξύ ουρανού και γης. Είναι αναμφίβολα η γέφυρα του θαύματος, του θάρρους, της αγάπης. Αλλά προπάντων η γέφυρα αυτή μας δείχνει τον “Δρόμο”. Μας μαθαίνει να εκτιμάμε την ομορφιά της φύσης, τη δύναμη της δημιουργίας, την ιερότητα της ζωής».



Ποιος είναι ο Χαϊμ Ντονάν



Αρχιτέκτονας διεθνούς φήμης, ακαδημαϊκός και ποιητής, ο Χαΐμ Ντοτάν, μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος 'Αντζελες (B. Arch. και M. Arch.), σταδιοδρόμησε στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και διατηρούσε δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο (Μανχάταν). Το 1990 ίδρυσε στο Τελ Αβίβ την εταιρεία Haim Dotan Ltd. Architects, απέκτησε γραφεία στη Σαγκάη το 2010 και αναλαμβάνει την ανέγερση κατοικιών, αλλά και ιδιωτικών και δημοσίων έργων για βιομηχανικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην Ασία, τον Περσικό Κόλπο, την Αφρική, το Ισραήλ, την Ευρώπη και την Κίνα.



Ο Ντοτάν έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα στον σύγχρονο σχεδιασμό και στις κατασκευαστικές μεθόδους, επινοώντας μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική γλώσσα, αναγνωρίσιμη διεθνώς. Ένα από τα πρόσφατα επιτεύγματά του είναι η γυάλινη γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Ζανγκτζιατζιέ στην Κίνα.



Μερικά από τα σπουδαιότερα έργα που φέρουν την υπογραφή του είναι το βραβευμένο Περίπτερο του Ισραήλ στην Παγκόσμια Έκθεση (World Expo) 2010 της Σαγκάης, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Ασντόντ, το Διεθνές Αμερικανικό Σχολείο του Έβεν Γιεχούντα, το πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν του Νέγκεβ, κά. Βιβλία σχετικά με το αρχιτεκτονικό του έργο έχουν εκδοθεί στην Κίνα, την Ευρώπη και το Ισραήλ.



Το 2010, του απενεμήθη από την Ένωση Αρχιτεκτόνων του Ισραήλ το βραβείο του πλέον διακεκριμένου αρχιτέκτονα, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα ήταν υποψήφιος για το ισραηλινό βραβείο Αρχιτεκτονικής. Επίσης, η εταιρεία του έχει κερδίσει πολλούς διαγωνισμούς και βραβεία. Το 2006 ο Χαΐμ Ντοτάν απέσπασε το βραβείο του Ισραηλινού Κέντρου Κατασκευής Κτιρίων για την επινόηση και τη βελτίωση νέων κατασκευαστικών τεχνικών («New Architectural Language in Israel through 17 years of Development and Improvement of New Building Technologies»). Το 1998 τιμήθηκε με το βραβείο της Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του Ισραήλ για την 50ή επέτειο από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.



Ο Χαΐμ Ντοτάν διδάσκει στο Ινστιτούτο Εικαστικών Τεχνών της Σαγκάης (SIVA, Πανεπιστήμιο Fudan), καθώς και στο East China Normal University και στην De Tao Masters Academy στην ίδια πόλη.



Είναι επίσης ποιητής και μέλος της Ένωσης Συγγραφέων και Ποιητών του Ισραήλ.



Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Διαδικτύου και θα είναι ανοικτή σε όλους. Η παρακολούθηση της μετάδοσης θα είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου (www.megaron.gr).

