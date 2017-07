Τριάντα χρόνια μετά οι U2 περιοδεύουν ξανά με το Joshua tree

Το συγκρότημα παίζει όλα τα τραγούδια του άλμπουμ στην περιοδεία του, περιλαμβανομένων των μεγάλων επιτυχιών "With or without you" και "I Still Haven, Found What I'm Looking For".

Η χθεσινή συναυλία στο Λονδίνο όμως ξεκίνησε με προηγούμενες επιτυχίες τους: το "Sunday, Bloody Sunday", το "New Years Day" και το "Bad", όπως και το εμπνευσμένο από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ "Pride (In the Name of Love)", το οποίο ο Μπόνο αφιέρωσε τους «ανθρώπους του ουράνιου τόξου του Λονδίνου», οι οποίοι συμμετείχαν νωρίτερα στην ετήσια πορεία Pride για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ.

To "Joshua Tree" κυκλοφόρησε το 1987 όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν και πρωθυπουργός της Βρετανίας η Μάργκαρετ Θάτσερ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ