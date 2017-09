Ένοπλη εισέβαλε σε μπουτίκ των Καρντάσιαν: "Μείνετε μακριά από την Κούβα"

Η άγνωστη γυναίκα διέφυγε και τις δυο φορές.

"Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι, θέλουμε να μην κυκλοφορεί στους δρόμους", είπε η Χουανίτα Ναβάρο, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος 'Αντζελες.

Η γυναίκα εισέβαλε στη μπούτικ στο Δυτικό Χόλιγουντ, μόλις λίγο έξω από το Λος 'Αντζελες πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης, φωνάζοντας "Μείνετε μακριά από την Κούβα" και στρέφοντας το πιστόλι σε μια υπάλληλο, αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείο του πολίτη.

Στη συνέχεια πέταξε προϊόντα του καταστήματος κάτω στο πάτωμα στρέφοντας το όπλο σε άλλη υπάλληλο πριν τελικά βγει από το κατάστημα.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ποιο είναι το κατάστημα αλλά σύμφωνα με τους τηλεοπτικούς σταθμούς πρόκειται για τη μπουτίκ DASH. Oι αδελφές Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ, Κλόε και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, γνωστές από την τηλεοπτική εκπομπή "Keeping up with the Kardashians", είναι ιδιοκτήτριες της μπουτίκ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος.

Ελικόπτερο της αστυνομίας μετείχε στην έρευνα για τον εντοπισμό της γυναίκας, την οποία δεν βρήκε τελικά.

Οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ που κατέφθασαν στη μπουτίκ μετά την αρχική απειλή εναντίον των υπαλλήλων ήταν εκεί όταν η γυναίκα επέστρεψε απειλώντας με τη ματσέτα, με αποτέλεσμα να τη βιντεοσκοπήσουν.

"Οι Καρντάσιαν θα εκτελεστούν αν πατήσουν το πόδι τους σε κομμουνιστικό έδαφος", φώναξε η γυναίκα καθώς κρατούσε τη ματσέτα, σύμφωνα με το βίντεο που έδειξε το τηλεοπτικό δίκτυο FOX 11 του Λος Αντζελες.

Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε ότι η διαταραγμένη γυναίκα που διακρίνεται στο βίντεο και φορά μαύρη ζακέτα με λευκή νεκροκεφαλή και μπαντάνα γύρω από το μέτωπο είναι αυτή που εισέβαλε με το πιστόλι στο κατάστημα. Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να στρέφεται στον εικονολήπτη και να τον ρωτά αν θέλει "να τον μαχαιρώσει", πριν σφηνώσει τη ματσέτα σε ένα άνοιγμα στην μπροστινή πόρτα της μπουτίκ και φύγει.

Η εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ δεν σχολίασε το περιστατικό.

Οι αδελφές Καρντάσιαν και ο σταρ της χιπ-χοπ Κάνιε Γουέστ, που είναι παντρεμένος με την Κιμ, επισκέφθηκαν την Κούβα πέρυσι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ