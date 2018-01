Βραβεία Γκράμι: Πρωταγωνιστές της βραδιάς ο Μπρούνο Μαρς και η... Χίλαρι Κλίντον

Σε ένα σατιρικό σκετς που είχε μαγνητοσκοπηθεί εκ των προτέρων, ο παρουσιαστής της τελετής Τζέιμς Κόρντεν είναι κριτής στις οντισιόν διαφόρων διασήμων, από τον Τζον Λέτζεντ ως τη Σερ και τον Σνουπ Ντογκ, που διαβάζουν αποσπάσματα του αμφιλεγόμενου βιβλίου για την πρώτη χρονιά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, υποτίθεται για να κερδίσουν ένα Γκράμι για την ερμηνεία γραπτού κειμένου.

Η Κλίντον διαβάζει σε αυτό το κλιπ ένα απόσπασμα του βιβλίου που αναφέρεται στις συνήθειες του Τραμπ ως προς το φαγητό. «Ένας λόγος που του αρέσει να τρώει στα Μακντόναλντς: κανείς δεν ξέρει ότι θα πάει εκεί και το φαγητό έχει προμαγειρευτεί με ασφαλή τρόπο», διαβάζει η υποψήφια των δημοκρατικών. Ο Κόρντεν κατόπιν την εξαίρει: «έχεις το Γκράμι στο τσεπάκι».

Μέλη της οικογένειας του ρεπουμπλικάνου προέδρου και στελέχη της κυβέρνησής του επέκριναν αμέσως αυτό το απόσπασμα. Ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, έγραψε στο Twitter ότι το να «διαβάζεις ένα βιβλίο γεμάτο ψευδείς ειδήσεις στα Γκράμι μοιάζει σπουδαίο βραβείο παρηγοριάς αν έχασες την προεδρία» πριν συμπληρώσει «όσο περισσότερο βγαίνει στην τηλεόραση η Χίλαρι, τόσο περισσότερο ο αμερικανικός λαός συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο».

Η Νίκι Χέιλι, η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, έκρινε επίσης μέσω Twitter ότι η εμφάνιση της Κλίντον «κατέστρεψε» την τελετή. «Τι κρίμα», συμπλήρωσε.

Το βιβλίο του Γουλφ, που βασίζεται σε συζητήσεις με τον πρώην σύμβουλο αρμόδιο για τη χάραξη στρατηγικής στον Λευκό Οίκο, τον ακροδεξιό Στιβ Μπάνον, και άλλα στελέχη της προεδρίας, έγινε αυτοστιγμεί μπεστ σέλερ όταν κυκλοφόρησε την 5η Ιανουαρίου, εσπευσμένα αφού η προδημοσίευση αποσπασμάτων του προκάλεσε πολιτική θύελλα.

Το βιβλίο, το οποίο ο Τραμπ διατείνεται ότι είναι γεμάτο ψέματα, παρουσιάζει έναν Λευκό Οίκο σε κατάσταση απόλυτου χάους, με έναν πρόεδρο που ήταν απροετοίμαστος για τη νίκη του το 2016 και συμβούλους του να αμφισβητούν τις ικανότητές του.

Κατά τα λοιπά, στα Γκράμι το άλμπουμ 24K Magic του Μπρούνο Μαρς αναδείχθηκε καλύτερο Άλμπουμ της χρονιάς, το That's What I Like των Μπρούνο Μαρς, Μπρόντι Μπράουν, Τζέιμς Φόντλιροϊ και Φίλιπ Λόρενς τραγούδι της χρονιάς, καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνιδα αναδείχθηκε η Αλίσια Κάρα, καλύτερο ραπ άλμπουμ αναδείχθηκε το DAMN του Κέντρικ Λαμάρ, καλύτερο ροκ άλμπουμ το A Deeper Understanding του συγκροτήματος The War on Drugs, καλύτερο ποπ άλμπουμ το Divide του Εντ Σίραν, καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το Sleep Well Beast του συγκροτήματος The National, καλύτερο άλμπουμ της μουσικής του κόσμου το Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration του νοτιοαφρικάνικου συγκροτήματος Ladysmith Black Mambazo, καλύτερο άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής το 3-D The Catalogue του συγκροτήματος Kraftwerk, και καλύτερο μουσικό βίντεο αναδείχθηκε αυτό για το τραγούδι Humble του Κέντρικ Λαμάρ.

Δύο βραβεία Γκράμι δόθηκαν μεταθανάτια. Το ένα στην Κάρι Φίσερ, για την ηχογραφημένη εκδοχή του βιβλίου της Princess Diarist, το οποίο έχει θέμα την κινηματογραφική σάγκα Ο πόλεμος των Άστρων.

Το δεύτερο, για την «καλύτερη ροκ ερμηνεία» πήγε στον Λέοναρντ Κοέν, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2016, στα 82 του, για το τραγούδι και το ομώνυμο άλμπουμ You Want it Darker, που κυκλοφόρησε τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Οι Kraftwerk κέρδισαν το πρώτο τους βραβείο Grammy σχεδόν μισό αιώνα μετά την ίδρυσή τους

Σχεδόν πενήντα χρόνια μετά τη δημιουργία του το θρυλικό γερμανικό συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής Kraftwerk κέρδισε χθες Κυριακή τον πρώτο του βραβείο Grammy στην κατηγορία του καλύτερου άλμπουμ ηλεκτρονικής και χορευτικής μουσικής για τον live δίσκο του 3-D The Catalogue.

Το άλμπουμ αυτό συνοδεύεται και από ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει μια σειρά συναυλιών των Kraftwerk σε μεγάλα μουσείου του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Tate Modern του Λονδίνου και το MoMA της Νέας Υόρκης.

Κανένα μέλος των Kraftwerk δεν ήταν παρών χθες στην τελετή των βραβείων Grammy, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Από τους δύο ιδρυτές του συγκροτήματος, που κατάγονται από το Ντίσελντορφ, ο Ραλφ Χούτερ 71 ετών εξακολουθεί να είναι στο συγκρότημα. Όμως ο Φλόριαν Σνάιντερ αποχώρησε το 2008 από τους Kraftwerk ασχολείται με άλλα πράγματα, πάντα σχετικά με τη μουσική.

Οι Kraftwerk ξεκίνησαν την καριέρα τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και θεωρούνται οι πατέρες της ηλεκτρονικής μουσικής.

#MeToo, Χίλαρι Κλίντον, Νέα Υόρκη ήταν τα δυνατά σημεία της τελετής απονομής

Η 60η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, που πραγματοποιήθηκε κατ' εξαίρεση φέτος στη Νέα Υόρκη, ανέδειξε ως θριαμβευτή της βραδιάς τον ράπερ Κέντρικ Λαμάρ, ο οποίος πυροδότησε το ακροατήριο από την αρχή της τελετής με την ιδιαίτερα πολιτική παρουσία του.

Πέντε σημεία σημάδεψαν την τετράωρη τελετή απονομής που αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση.

-- #MeToo και #TimesUp: τα δύο αυτά κινήματα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και υπέρ της ισότητας είχαν την τιμητική τους. Όχι μόνο πολλοί καλεσμένοι φορούσαν λευκά τριαντάφυλλα σε ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά οι τραγουδίστριες Τζάνελ Μονά και Κίσα προκάλεσαν ρίγη στο κοινό, η μια με την ομιλία της, η άλλη με το τραγούδι της "Praying" ως μορφή μαρτυρίας σε βάρος ενός παραγωγού που κατηγορεί ότι τη βίασε. Και οι δύο καταχειροκροτήθηκαν.

-- Αντιπολίτευση στον Τραμπ: η μετανάστευση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε να σταματήσει εξυμνήθηκε στη σκηνή του Madison Square Garden. H κουβανο-μεξικανή τραγουδίστρια Καμίλια Καμπέγιο, συνθέτρια του τραγουδιού "Havana" υποστήριξε αυτούς τους ονειροπόλους που παιδιά ακόμη έφθασαν παράνομα στις ΗΠΑ και τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ προτίθεται πλέον να απελάσει, ενώ παρουσίασε βίντεο των U2 που τραγουδούν πάνω σε πλοίο, με το Άγαλμα της Ελευθερίας, σύμβολο του ανοίγματος στους μετανάστες, να διακρίνεται στο βάθος.

Όσον αφορά την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση που εξέπληξε όλους διαβάζοντας ένα απόσπασμα του επικριτικού βιβλίου για τον Λευκό Οίκο "Φωτιά και Οργή".

-- Τιμή στον Jay-Z: Η Μπιγιονσέ ήταν η μεγάλη χαμένη των Grammy 2017. Ο σύζυγός της Jay-Z, ένα από τα φαβορί για τα μουσικά βραβεία 2018 στα οποία πήγε με ρεκόρ οκτώ υποψηφιοτήτων, ήταν ο μεγάλος χαμένος της φετινής διοργάνωσης. Ωστόσο δύο από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, ο Κέντρικ Λαμάρ και ο Μπρούνο Μαρς, του απέτισαν τιμή τονίζοντας πόσο πολύ τούς έχει επηρεάσει στη δουλειά τους. "Ο Τζέι πρόεδρος", αναφώνησε ο Λαμάρ.

-- Η Καναδή Αλέσια Κάρα, 21 ετών, που έγραψε το τραγούδι "Scars to Your Beautiful", ανέτρεψε τα προγνωστικά και απέσπασε το βραβείο της "Αποκάλυψης της χρονιάς". "Καμώνομαι ότι κερδίζω τα Grammy από τότε που ήμουν παιδί, κάτω από το ντους", δήλωσε μόλις ανακοινώθηκε η νίκη της. Η Αλέσια πρωτοεμφανίστηκε σε βίντεο που αναρτούσε με χιουμοριστικές μιμήσεις της --συχνά εκπληκτικής ομοιότητας-- διάσημων τραγουδιστριών όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η αξέχαστη 'Ειμι Γουάινχαουζ.

-- Και εάν τα Grammy επέστρεφαν στη Νέα Υόρκη; Τα μουσικά βραβεία αναμένεται να ταξιδέψουν για το Λος 'Αντζελες το 2019, αλλά πολλοί καλεσμένοι χαιρέτισαν χθες βράδυ τη διοργάνωσή τους στη Νέα Υόρκη, για πρώτη φορά μετά το 2003, και εξέφρασαν την ελπίδα ο θεσμός να παραμείνει εκεί. Για τον λόγο αυτό, ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλέιζιο υποσχέθηκε να τα διεκδικήσει.

"Πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη είναι η πόλη της μουσικής και το Λος 'Αντζελες είναι περισσότερο η πόλη του κινηματογράφου", δήλωσε ο ράπερ Ice-T.

