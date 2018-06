ΗΠΑ: Καταδίωξη τεθωρακισμένου από περιπολικά (Βίντεο)

Το όχημα μεταφοράς στρατευμάτων στο χρώμα της άμμου, που είχε κλαπεί από έναν στρατιώτη, αγνόησε όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ανέπτυξε τη μέγιστη ταχύτητα που του επιτρέπουν οι ερπύστριές του --65 χλμ/ώρα-- στους δρόμους της Βιρτζίνια (βορειοανατολικές ΗΠΑ).

«Ειλικρινά μού έφερε στο νου το παιγνίδι Grand Auto Theft, όταν ένα τανκ τρέχει στη μέση της πόλης, ήταν σουρεαλιστικό», αφηγήθηκε ο Κέιλι, ένας αυτόπτης μάρτυρας, στο τοπικό κανάλι WWBT.

Καθώς δεν μπορούσαν να σταματήσουν το τεθωρακισμένο τρυπώντας τα λάστιχα, όπως θα έκαναν με ένα κλασικό όχημα, οι αστυνομικοί αναγκάσθηκαν να το καταδιώξουν μέχρι που ο στρατιώτης σταμάτησε και παραδόθηκε.

Το τεθωρακισμένο, το οποίο δεν είχε οπλισμό, είχε κλαπεί από μια βάση της Εθνοφρουράς της Βιρτζίνια και στη συνέχεια είχε φθάσει στο Ρίτσμοντ, την πρωτεύουσα της Πολιτείας αυτής, μέσω των μεγάλων οδικών αξόνων που οδηγούν στην πόλη, εξήγησε η τοπική αστυνομία.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk