ΗΠΑ: Ο Κιμ εκλιπαρούσε "στα τέσσερα" για τη σύνοδο κορυφής

«Έλεγαν (οι Βορειοκορεάτες) ότι θα εξαπέλυαν πυρηνικό πόλεμο εναντίον μας, ότι θα μας νικούσαν σ' έναν πυρηνικό πόλεμο», είπε ο Τζουλιάνι κατά τη διάρκεια συνάντησης επενδυτών στο Τελ Αβίβ, κατά το δημοσίευμα (1).

«Εμείς (ΗΠΑ) είπαμε ότι δεν θα πάρουμε μέρος σε μια σύνοδο υπό αυτές τις περιστάσεις», συνέχισε, αναφερόμενος στη συνάντηση που ακυρώθηκε στα τέλη του Μαΐου από τον Τραμπ, πριν τελικά επιβεβαιωθεί από τον ίδιο ότι θα γίνει όπως προγραμματιζόταν αρχικά, τη 12η Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

«Και λοιπόν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έπεσε στα τέσσερα κι εκλιπάρησε να γίνει (η σύνοδος) και σε ακριβώς αυτή τη θέση θέλεις να τον έχεις», συμπλήρωσε ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος έκρινε πως η Ουάσινγκτον έχει πλέον το πάνω χέρι στη συνάντηση αυτή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης ξεκινά σήμερα διήμερη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, καθώς οι προετοιμασίες εντείνονται στην πόλη-κράτος για την ιστορική σύνοδο κορυφής Τραμπ-Κιμ, αφού απομένει λιγότερο από μία εβδομάδα ως την ημέρα που θα γίνει.

1* Schwartz, Felicia, «Kim Jong Un Begged for Summit 'on His Hands and Knees,' Giuliani Says», The Wall Street Journal, 6η Ιουνίου 2018

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP