Τζέφρι Πάιατ: Καταδικάζω τον ανόητο βανδαλισμό στην αμερικανική πρεσβεία

Ταυτόχρονα, ο κ. Πάιατ εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ελληνική αστυνομία για τη γρήγορη δράση της.

Παράλληλα, εύχεται Χρόνια Πολλά και δηλώνει χαρούμενος που επέστρεψε στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ:

«Καλή Χρονιά! Χαίρομαι που επέστρεψα στην Ελλάδα! Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας καθυστέρησης στην έγκριση των κυβερνητικών πιστώσεων των ΗΠΑ, θα έχω περιορισμένη δημόσια παρουσία, αλλά θέλω να καταδικάσω τον ανόητο και παράλογο βανδαλισμό σήμερα το πρωί στην αμερικανική πρεσβεία και να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία για τη γρήγορη δράση της.

Kali Xronia! I'm happy to be back in Greece! During the current lapse in US govt appropriations, I'll be less public in my daily work, but I do want to condemn this morning's silly and senseless vandalism at the US Embassy and thank @hellenicpolice for their quick action».

ΑΠΕ-ΜΠΕ