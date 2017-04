Ευρωπαίοι μαθητές και εκπαιδευτικοί στο 4ο Λύκειο Καλαμάτας

Το 4ο Λύκειο συμμετέχει ως εταίρος σε σύμπραξη σχολείων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος "Erasmus+/KA2 - «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» - Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων", που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, τα σχολεία με τα οποία υπάρχει συνεργασία είναι: από τη Ραβένα της Ιταλίας το "Liceo Classico Dante Alighieri", από το Zwolle της Ολλανδίας το "Aoc de Groene Welle", από το Siauliai της Λιθουανίας το "Siauliu Lieporiu Gimnazjia". Το πρότζεκτ που θα υλοποιήσουν οι μαθητές έχει τον τίτλο «ICT, non - formal learning, creativity and life skills. Universal democracy for entrepreneuship -INCLUDE».