Eργαστήρι θεραπευτικού χορού στο ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή στο χώρο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας το εργαστήρι θεραπευτικού χορού «Hold it and let it go!» στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.