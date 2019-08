Άγνωστοι οι αρχαιολογικοί τόποι στη Μεσσηνία - Ανάγκη πιστοποιημένων ξεναγών

Αντίθετα, ανθεί όπως λένε η παραξενάγηση, στην οποία επιδίδονται μέχρι και... ταξιτζήδες - ενώ η Τουριστική Αστυνομία είναι ανύπαρκτη για να επέμβει. Οι 4 από τους 8-9 πιστοποιημένους ξεναγούς στη Μεσσηνία με τους οποίους μίλησε η "Ε" σχολιάζουν ακόμη ότι οι ξένοι γνωρίζουν τις ελιές Καλαμών, αλλά Μουσείο Ελιάς υπάρχει στη Σπάρτη.

Επειτα, υπάρχουν και άλλα στρεβλά, όπως ότι δεν υπάρχει στην Αρχαία Μεσσήνη ή στο ανάκτορο του Νέστορα ένα αναψυκτήριο για να πάρει κανείς νερό, ή ένα πωλητήριο απ’ όπου να μπορεί να πάρει μία κάρτα ή ένα βιβλίο. Ο οδηγός του καθηγητή Πέτρου Θέμελη δεν υπάρχει στην αρχαία Μεσσήνη...

Ολα αυτά τα συζητήσαμε με τους ξεναγούς Μαριφίλη Βαλάκα, Γιάννη Μανωλούδη, Βικτωρία Γιαβόρσκαγια και Θεανώ Αδαμοπούλου, εμμένοντας στην κουβέντα για τα αναξιοποίητα βυζαντινά μνημεία και τον πλούτο των μοναστηριών, αλλά και στο πώς εκμεταλλευόμενη τη γειτνίαση με δύο ισχυρά brand names, αυτό της Σπάρτης και των 300 του Λεωνίδα, αλλά και της Ολυμπίας και των Ολυμπιακών Αγώνων, θα μπορούσε η Μεσσηνία να έχει το δικό της μερίδιο επισκεπτών.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

Η Βικτωρία απαντά αυθόρμητα ότι ο ξεναγός είναι ο πρώτος άνθρωπος που συναντάει τον ξένο και του μιλάει για τα αξιοθέατα, για τις παραδόσεις, για την ιστορία του τόπου του. "Είναι πραγματικά πρεσβευτής, γι' αυτό το επάγγελμα του ξεναγού απαιτεί πρώτα τη γνώση της γλώσσας του ξένου που θα ξεναγήσει", επισημαίνει. Η Θεανώ αναδεικνύει ότι "δεν είναι αρκετά γνωστοί οι αρχαιολογικοί χώροι και δεν είναι αρκετά γνωστό το ότι υπάρχουν ξεναγοί στην Μεσσηνία" - ενώ η Μαριφίλη επισημαίνει ότι οι ξεναγοί "δεν αναφερόμαστε μόνο στις αρχαιότητες: ο ξεναγός είναι ο εξηγητής, αυτός που δίνει στον επισκέπτη να καταλάβει ακριβώς πού βρίσκεται, πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ και στη σύγχρονη ζωή".

Ο Γιάννης προσθέτει ότι στο σύνολο "πρέπει να είμαστε λιγότεροι από 10 (σ.σ. 8-9 πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τη Θεανώ) και σχεδόν όλοι δουλεύουμε και σε άλλους νομούς - εμένα η περισσότερη δουλειά μου, σχεδόν 70%, είναι στην Ολυμπία".

"ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"

Ο Γιάννης, όπως και η Θεανώ, συμφωνούν ότι "δεν είναι καθόλου γνωστοί οι αρχαιολογικοί χώροι της Μεσσηνίας". Ο ξένος "ξέρει αυτό που βλέπει στην τηλεόραση και στο σινεμά". Θα έρθει λοιπόν στην Ολυμπία γιατί "έχει δει την αφή της ολυμπιακής φλόγας και έχει παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες". Θα πάει στη Σπάρτη "γιατί έχει δει τους 300 και το Λεωνίδα". Η Μεσσηνία "είναι γνωστή για το Kalamata olives" και αυτό κάνει... "τραγικό ότι έχει Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη και δεν έχει στην Καλαμάτα!". Η Μαριφίλη επεμβαίνει και συμπληρώνει ότι "είναι τόσο απλό, είναι όπως τα σλόγκαν: This is Sparta! Ή The Olympic Games. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης έρχονται για να δουν αυτά". Και παρόλο που με τη Μεσσηνία "καμιά φορά εντυπωσιάζονται γιατί ακριβώς δεν είναι τόσο γνωστά τα αρχαιολογικά της μνημεία, η Μεσσηνία δεν έχει τόση κίνηση όση θα μπορούσε".

Ο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Η Βικτωρία θα επισημάνει ότι ο πλέον προβεβλημένος χώρος της Μεσσηνίας "είναι η Αρχαία Μεσσήνη. Γύρω από αυτήν υπάρχει η Πυλία με τους καταπληκτικούς χώρους -το Ανάκτορο του Νέστορα, η Πύλος και η Μεθώνη"- και ύστερα "είναι τα Βυζαντινά Μνημεία της Μεσσηνίας, τα οποία δυστυχώς δεν είναι γνωστά όπως και τα μοναδικά μοναστήρια της: Βουλκάνο, Ανδρομονάστηρο".

Βέβαια, δύσκολα ως νομός μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα δύο δυνατά brand names του ελληνικού τουρισμού, την Ολυμπία και τη Σπάρτη, αλλά "μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γειτνίαση - η Μεσσηνία είναι ο καταλύτης που μπορεί να δώσει διέξοδο στις χιλιάδες των τουριστών που επισκέπτονται αποκλειστικά αυτούς τους χώρους όπου γίνεται το... αδιαχώρητο".

Φέτος, πάντως, διαπιστώνει η Θεανώ, "μεγάλη ζήτηση έχει και το ανάκτορο του Νέστορα, το οποίο έχει αναδειχθεί χάρη και στην Costa Navarino". Στην αρχαία Μεσσήνη, "θα ήθελα να τονίσω με λύπη μου", λέει η Θεανώ, "ότι οι ξεναγήσεις φέτος το καλοκαίρι έχουν πέσει αισθητά". Βέβαια, "είναι πολλοί μεμονωμένοι που επισκέπτονται μόνοι τους τον χώρο" - που σημαίνει για την ίδια ότι "έχει αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος και έχει γίνει γνωστός".

ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν ξενάγηση μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και μουσείο είναι οι ξεναγοί - οι οποίοι "έχουμε ειδική άδεια, που μας την δίνει το υπουργείο Τουρισμού", επισημαίνει ο Γιάννης. "Οι 8-9 που είμαστε στη Μεσσηνία είμαστε όλοι πιστοποιημένοι - υπάρχουν οι παλιοί ξεναγοί που προέρχονται από τις σχολές ξεναγών, και εμείς που είμαστε αρχαιολόγοι ή ιστορικοί, οι οποίοι παρακολουθήσαμε ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης του υπουργείου Τουρισμού σε πανεπιστήμια και δώσαμε εξετάσεις προκειμένου να πάρουμε αυτή την άδεια", εξηγεί η Θεανώ.

Ομως στο... πεδίο ανθεί η παραξενάγηση με "κλασικούς παράνομους τους ταξιτζήδες", τονίζει η Θεανώ - αλλά και γενικότερα "έχουμε πάρα πολλούς παράνομους ξεναγούς ειδικά στη Μεσσηνία", λέει ο Γιάννης. Και προσθέτει ότι το Facebook ειδικότερα "έχει γεμίσει από guiding tours". Βέβαια, παρεμβαίνει η Βικτωρία, "και οι νόμιμοι το κάνουν γιατί είναι ο μόνος τρόπος προβολής".

Βέβαια, οι παράνομοι βολεύονται και από το γεγονός ότι "στη Μεσσηνία δεν υπάρχει Τουριστική Αστυνομία, αν μπείτε στο site του νομού θα βρείτε τρία τηλέφωνα τα οποία δεν απαντούν ποτέ, ούτε στην Πύλο ούτε στην Καλαμάτα", επισημαίνει η Βικτωρία.

ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ

Εκτός από το Facebook (αν πατήσει κάποιος "ξεναγοί Μεσσηνία" θα βγουν τα ονόματα των περισσότερων) μπορεί κανείς να βρει ξεναγό είτε από τα μουσεία που έχουν τις λίστες (το μουσείο της αρχαίας Μεσσήνης για παράδειγμα, έχει λίστα), είτε μέσω του Πανελλήνιου Σωματείου Ξεναγών, "που έχει στοιχεία όλων των ξεναγών και να μπεις στο site, να κλικάρεις τον τόπο και να επιλέξεις και τη γλώσσα", ενημερώνει η Βικτωρία. Επίσης, "στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας υπάρχει μια λίστα που είναι δημοσιευμένη και στο διαδίκτυο", υπενθυμίζει η Θεανώ.

Ακόμη οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν έναν ξεναγό μέσω των ταξιδιωτικών γραφείων. "Τα περισσότερα τηλέφωνα που θα δεχτούμε είναι μέσα από ένα τουριστικό γραφείο, είτε αυτό διαχειρίζεται κρουαζιερόπλοια, είτε σχολεία, είτε μεμονωμένους", λέει ο Γιάννης.

Η Μαριφίλη συμπληρώνει ότι "πλέον το υπουργείο Τουρισμού έχει καταρτίσει μητρώο ξεναγών, με όλους τους ξεναγούς στην Ελλάδα και τις γλώσσες που ξεναγούν". Γιατί, όπως διευκρινίζουν οι τρεις γυναίκες ξεναγοί, "όλοι οι ξεναγοί στην Ελλάδα ξεναγούν πρώτα στην ελληνική γλώσσα και μετά σε κάποια ξένη που έχουν κατάρτιση - και καθένας έχει στην κάρτα του επάνω τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να ξεναγεί".