Αφιέρωμα στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων στην Costa Navarino

Συγκεκριμένα από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου το The Westin Resort Costa Navarino προσκαλεί τους επισκέπτες στο "WeAreBetterWithPets Weekend powered by PURINA", με ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο διαμονής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρόνο γνωριμίας με τα αδέσποτα ζώα που αυτή την περίοδο φιλοξενούνται και περιθάλπονται από το Navarino Pet Community, πρωινό τρέξιμο “RunWestin with your pet”, sunset yoga στην παραλία και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Στις δράσεις του Σαββατοκύριακου θα συμμετέχει ενεργά ο Θοδωρής Τριάντης, ιδιοκτήτης του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων (www.ekes.gr), ο οποίος θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τρόπους εκπαίδευσης, βασικές οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για αρμονική συμβίωση με τα κατοικίδιά μας.

Το Navarino Pet Community είναι μία πρωτοβουλία των εργαζομένων της Costa Navarino που έχει ως στόχο την προσφορά στέγης, τροφής και ασφάλειας σε αδέσποτα ζώα, μέχρι να βρουν τη νέα τους οικογένεια. Μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια των εθελοντών του Navarino Pet Community και την υποστήριξη της Costa Navarino περισσότερα από 40 αδέσποτα ζώα έχουν βρει ένα σπίτι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για κάθε υιοθεσία που θα πραγματοποιηθεί στο "WeAreBetterWithPets Weekend", η PURINA θα προσφέρει την τροφή για τους πρώτους 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του The Westin Resort Costa Navarino.