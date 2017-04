Σε διεθνή διαγωνισμό στην Costa Navarino: 21 μετάλλια σε μεσσηνιακά ελαιόλαδα

Συμμετείχαν 295 ελαιόλαδα από 9 χώρες, (156 ελληνικά και 139 ξένα), που δοκιμάστηκαν από 23 κριτές από 11 χώρες. Απονεμήθηκαν 175 μετάλλια, 17 μεγάλα χρυσά (μόνο ένα ελληνικό - από την Αργολίδα ήταν σε αυτή την κατηγορία), 65 χρυσά, 55 αργυρά και 38 χάλκινα. Τα ελαιόλαδα που διαγωνίστηκαν, ήταν από 98 διαφορετικές ποικιλίες.

Το μόνο ελληνικό που πήρε διπλό χρυσό, ήταν το Great Stories, από την Αργoλίδα, το οποίο διακρίθηκε και ως το καλύτερο ελαιόλαδο πανελλαδικά και παγκόσμια στην κορωνέικη ποικιλία.

Το καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας ήταν το μεσσηνιακό Essential Organic, της Get Greek Exquisite Tastes. Τα μεσσηνιακά ελαιόλαδα που διακρίθηκαν, ήταν κορωνέικης ποικιλίας.

Η τελετή απονομής των μεταλλίων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 22 Απριλίου στις 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο “King George II”, στην πλατεία Συντάγματος.

Τα μετάλλια που απέσπασαν τα μεσσηνιακά ελαιόλαδα είναι:

Χρυσά

Mati Ladi, παραγωγός Ρείκια. Essential Organic, παραγωγός GET Greek Exquisite Tastes.

Greek Pony Farm Organic, παραγωγός Greek Pony Farm Organic. Mani Blauel, παραγωγός Blauel Greek Organic Products. Navarino Icons, παραγωγός Navarin Icons.

Αργυρά

Βάτσικο Φρουτώδες, παραγωγός Α.Σ. Ελαιώνας. Ελαιώνες Ταγκαλάκη,

Κωνσταντόπουλος, Ολυμη. Λάδι Βιώσες Λεμόνι, Λάδι Βιώσες. Biosphere, Noos Trade Doleon Primium, Sia Nature Icons. Immortalitas, Χριστίνα και Αρτεμις Σκαρπαλέζου. Lia Premium, Lia. Makaria Terra, Μακάρια Τέρρα. Spirit of Greece, Spirit of Greece. Sterna, Α.Σ. Στέρνας.

Χάλκινα

Βάτσικο Πράσινο, παραγωγός Α.Σ. Ελαιώνας. Παίνεμα, Esterra Olive Goods. Φαίδρα, Αφοί Δραγώνα. Greek Pony Farm, Greek Pony Far. One & Olive, One & Olive.