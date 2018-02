Εξοχικό στην Costa Navarino αγοράζει η διεθνής ελίτ: Εχουν ήδη πουληθεί 15 ακίνητα αξίας 60 εκατ.!

Αυτό τονίζεται σε ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλλου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Καθημερινή” και σύμφωνα με το οποίο: “Παρ’ όλο τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό στην κατηγορία αυτή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά αναπτυξιακά έργα στη Μεσόγειο, το 2017 έκλεισε για τα Navarino Residences με έσοδα από πωλήσεις στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, πάνω από το 40% των προς διάθεση ακινήτων έχει πωληθεί από τα σχέδια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15 ιδιοκτησίες και έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή των πρώτων κατοικιών. Οι τιμές εκκίνησης για τις κατοικίες των 4 κυρίων δωματίων με 400 τ.μ. εσωτερικών χώρων ήταν στα 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά ο μέσος όρος για τις μονάδες που έχουν πωληθεί είναι σημαντικά υψηλότερος λόγω της αυξημένης ζήτησης για κατοικίες μεγάλης επιφάνειας και από υφιστάμενους ιδιοκτήτες των Navarino Residences, αναφέρουν πηγές της εταιρείας ανάπτυξης.

Πρόκειται για πολυτελείς κατοικίες οι οποίες αναπτύσσονται στο Navarino Dunes, την πρώτη παραθαλάσσια περιοχή της Costa Navarino στη Μεσσηνία. Το μέγεθος των κατοικιών κυμαίνεται από 400 τ.μ. έως και 1.400 τ.μ. σε οικόπεδα από ενάμιση έως τρία στρέμματα. Απέχοντας μόλις μερικά μέτρα από την παραλία ή τοποθετημένες αμφιθεατρικά στους λόφους του Navarino Dunes, παρέχουν θέα στη θάλασσα και πισίνες, ενώ συνοδεύονται από υπηρεσίες διαχείρισης και προνομιακή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του resort που διαθέτει δύο από τα αρτιότερα διεθνώς γήπεδα γκολφ”.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ: “Οι ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σπίτι στην Costa Navarino, προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο όμως και από πολλές χώρες του εξωτερικού”, αναφέρουν πηγές της TEMEΣ, της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών ακινήτων που απευθύνονται στο ανώτατο τμήμα της αγοράς, συμφερόντων του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου. Οπως εξηγούν, “μεταξύ των αγοραστών συγκαταλέγεται ένας Ελβετός, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της πιο παλιάς τράπεζας της Γενεύης, δύο ιδιοκτήτες πολυεθνικών βιομηχανιών, μεταξύ των μεγαλύτερων της Ευρώπης, εφοπλιστές και άλλοι επιχειρηματίες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Βέλγιο και η Αγγλία”.

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Η προσέλκυση αυτού του επιπέδου πελατών δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτονόητη, εξηγούν παράγοντες της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Στην περίπτωση των Navarino Residences συντρέχουν όμως όλες πρακτικά οι προϋποθέσεις. Εκτός από την εγγύτητα με αεροδρόμιο αλλά και μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών στην Πύλο, η όλη ανάπτυξη της Costa Navarino με δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Westin και το Romanos λειτουργούν ως κίνητρο, όπως και η τοποθεσία, η εγγύτητα και θέα στη θάλασσα, η ασφάλεια, η αρχιτεκτονική, η κατασκευή, οι παροχές, όπως τα γήπεδα γκολφ και η μεγάλη επιλογή εστιατορίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αυτοί είναι άλλωστε και οι λόγοι που τα Navarino Residences βραβεύτηκαν πριν από λίγες εβδομάδες ως η κορυφαία οικιστική ανάπτυξη στον κόσμο ή «Best International Residential Development» στα International Property Awards -από διεθνές, ανεξάρτητο πάνελ 70 εκπροσώπων από τον κλάδο των ακινήτων- συναγωνιζόμενα projects από Βόρεια Αμερική, Καραϊβική, Νότια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Αραβική Χερσόνησο, Ασία και Αφρική. “Με αυτά τα δεδομένα, οι παραθεριστικές κατοικίες του Navarino διαθέτουν και προοπτικές υπεραξίας, καθώς ο πεπερασμένος αριθμός τους περιορίζει τη μελλοντική προσφορά και τις καθιστά ελκυστική επένδυση”, εκτιμούν κύκλοι της αγοράς ακινήτων.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την "Καθημερινή": “Η ΤΕΜΕΣ προχωρά ήδη νέες επενδύσεις στη Μεσσηνία που αγγίζουν τα 250 εκατ. με την ανάπτυξη νέων περιοχών και τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. Η έναρξη των έργων έχει προγραμματιστεί για φέτος. Το παραθαλάσσιο Νavarino Waterfront θα είναι ένα resort 5 αστέρων με μια παραθαλάσσια αγορά κατά το πρότυπο παράκτιας κωμόπολης με επιλογές για φαγητό, αγορές και διασκέδαση. H μονάδα που θα αναπτυχθεί στον οικισμό Κάτω Γιάλοβας θα βρίσκεται σε έκταση 124,1 στρεμμάτων. Το εμβαδόν δόμησης των κτηρίων θα ανέλθει σε 32.262 τ.μ. έναντι επιτρεπόμενης δόμησης 53.641 τ.μ., κάτι που μαρτυρά την ήπια ανάπτυξη που επιδιώκει.

Στο Navarino Bay όπου βρίσκεται ήδη το γήπεδο γκολφ The Bay Course, θα δημιουργηθούν ένα ακόμα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, καθώς και βίλες με πισίνα. Θα περιλαμβάνει υποδομές όπως spa και beach club. Ηδη προχωρά η κατασκευή του Navarino Bay Clubhouse, που θα συμπληρώσει το υπάρχον γήπεδο The Bay Course. Παράλληλα, στο κοντινό Navarino Hills σε ένα υψίπεδο 5.000 στρεμμάτων με θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου, θα δημιουργηθούν δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών.

Τα επενδυτικά σχέδια της ΤΕMEΣ για πολυτελείς κατοικίες δεν εξαντλούνται στα Navarino Residences. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει και αστική κατοικία πολυτελείας. Ειδικότερα, η ΤΕΜΕΣ συμμετέχει με ποσοστό 50% στην εταιρεία Home Holdings, η οποία έχει εξαγοράσει το Hilton Αθηνών. Το υπόλοιπο 50% ανήκει στην D-Marine Investments Ηolding B.V. θυγατρική του τουρκικού ομίλου Dogus, ο οποίος κατέχει και ποσοστό περίπου 33% στην Apollo Investment Hold Co, νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία του Αστέρα Βουλιαγμένης. Η Home Holdings έχει σχεδιάσει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την αναμόρφωση και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Hilton Aθηνών στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση και δημιουργία προς πώληση τουριστικών κατοικιών εντός του ξενοδοχειακού δυναμικού και της επιπλέον επιτρεπόμενης δόμησης που διαθέτει, όπως και η λειτουργία νέων χώρων ψυχαγωγίας και εμπορικών καταστημάτων. Σημειώνεται πως το τίμημα για την εξαγορά του Hilton από τη Home Holdings ανέρχεται σε ποσό της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 40% είναι ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο 60% χρηματοδότηση”.