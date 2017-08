Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας (βίντεο)

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Πέμπτη: Deejay Nic The Band / One Year Delay. Παρασκευή: Koza Mostra / Φ.Α.Κ.Α. / Ροζ Αναπτήρες. Σάββατο: Ταφ Λάθος + DJ Micro / RadioSol / Ράχη City. Κυριακή: Blend Mishkin & the Roots Evolution / Bass Delight.

Τα παράλληλα δρώμενα είναι τα παρακάτω: - Πέμπτη: παιδική γωνιά, παιχνίδια για παιδιά από την ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ, γκράφιτι, τοίχος αναρρίχησης από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας, δράσεις ενημέρωσης για τη δημιουργική ανακύκλωση πλαστικών από την ομάδα “RADIKALA”, «Ενα σπίτι και μια οικογένεια για κάθε αδέσποτο» από το Φιλοζωικό Ομιλο Καλαμάτας, Puppet Myth Installation, έκθεση ζωγραφικής Στράτη Αρβίθη, μπαζάρ, έκθεση χειροτεχνών, έκθεση Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας.

- Παρασκευή: εργαστήριο κατασκευής κούκλας από την κουκλοπαίχτρια Τάμι Ρόρη , παιδική γωνιά, παιχνίδια για παιδιά από την ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ, γκράφιτι, τοίχος αναρρίχησης από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας. «Ενα σπίτι και μια οικογένεια για κάθε αδέσποτο» από το Φιλοζωικό Ομιλο Καλαμάτας. Δράσεις ενημέρωσης για τη δημιουργική ανακύκλωση πλαστικών από την ομάδα “Radikala”, Puppet Myth Installation, έκθεση ζωγραφικής Στράτη Αρβίθη, μπαζάρ, έκθεση Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας.

- Σάββατο: προβολή ενότητας «E wide shut» από το Φεστιβάλ Video-Art Μηδέν, περιβαλλοντικά εργαστήρια για παιδιά “Re:Think”, προβολή ενότητας «Οι τέχνες του δρόμου» από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, παιδική γωνιά, παιχνίδια για παιδιά από την ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ, τοίχος αναρρίχησης από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας, δράσεις ενημέρωσης από την ομάδα “RADIKALA”, «Ενα σπίτι και μια οικογένεια για κάθε αδέσποτο» από το Φιλοζωικό Ομιλο Καλαμάτας, τουρνουά μπάσκετ, Puppet Myth Installation, έκθεση ζωγραφικής Σ. Αρβίθη, μπαζάρ, έκθεση Φωτογραφικής Ομάδας.

- Κυριακή: παιδική γωνιά, παιχνίδια από την ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ, τοίχος αναρρίχησης, δράσεις ενημέρωσης για τη δημιουργική ανακύκλωση πλαστικών, «Ενα σπίτι και μια οικογένεια για κάθε αδέσποτο» από το Φιλοζωικό, τουρνουά μπάσκετ, Puppet Myth Installation, έκθεση ζωγραφικής Στράτη Αρβίθη, μπαζάρ, έκθεση, έκθεση φωτογραφίας.

Συμμετέχουν/ Συνδιοργανώνουν: Φεστιβάλ Μηδέν, Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, Re:Think, Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα, Europe Direct, Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ Καλαμάτας. Puppet Myth, ΑΡΧΕΛΩΝ, Φιλοζωικός Ομιλος Καλαμάτας, RADIKALA, Τάμι Ρόρη, Στρατής Αρβίθης

Ο Δήμος Καλαμάτας παραχωρεί το Πάρκο και ο Σύλλογος Κρητών την αίθουσα.