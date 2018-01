Αποκριάτικα πάρτι στο “Κύτταρο”

Η εκκίνηση των εκδηλώσεων θα γίνει με την έναρξη του Καρναβαλιού το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται αποχαιρετώντας τις απόκριες την Κυριακή στις 18. Αναλυτικά το πρόγραμμα των event έχει ως εξής: 3 Φεβρουαρίου έναρξη 6ου Καλαματιανού Καρναβαλιού - after party, 8 Φεβρουαρίου Τσικνοπέμπτη “Μπυραματισμοί με κοψιδιαστό Κύτταρο”, 9 Φεβρουαρίου Παρασκευή disco - kitcherela party, 10 Φεβρουαρίου Σάββατο free style party, 11 Φεβρουαρίου Κυριακή live “Batida ... me copo”, 14 Φεβρουαρίου Τετάρτη live country music “Cowboy dress code”, 15 Φεβρουαρίου Πέμπτη “Cabaret” live show, 16 Φεβρουαρίου Παρασκευή καπέλο πάρτι, 17 Φεβρουαρίου Σάββατο νυχτερινή παρέλαση, after part, 18 Φεβρουαρίου Κυριακή μεγάλη παρέλαση “good bye party”.