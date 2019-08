Χιλιάδες κόσμου στο 11ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Ολοκληρώθηκε χθες με τους "Nightstalker" και τους "Villagers of Ioannina City", το 11ο Φεστιβάλ Δρόμου.

Την βραδιά άνοιξαν οι "Mr Booze", "Cockblockers", "Suspension Point", και "Black Hole Spin".



https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/191372-xiliades-kosmou-sto-11o-festival-dromou-kalamatas-vinteo-fotografies#sigProId2737a617d5 View the embedded image gallery online at:

Το 11ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας που έγινε στον χώρο του ΑΣΟ Παμίσου στον Αρι άνοιξε την Παρασκευή με τον καλύτερο τρόπο, με τους Γιάννη Αγγελάκα και Παύλο Παυλίδη να ενθουσιάζουν το κοινό σε μία πραγματικά δυναμική εμφάνιση, θυμίζοντας τις επιτυχίες από τα χρόνια που οι "Τρύπες" και τα "Ξύλινα Σπαθιά" μεσουρανούσαν στο χώρο της ελληνικής ροκ, αλλά και με κομμάτια - επιτυχίες του σήμερα. Τη βραδιά άνοιξαν οι "The Karamazov Project", "Epoxes" και "View of the blood moon".

Το Σάββατο, δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, μάγεψε το κοινό, όπως συνηθίζει άλλωστε, ο Σωκράτης Μάλαμας, που μαζί με τους "Social Waste" και τον γιο του Πέτρο ταξίδεψε τους θεατές στη δισκογραφία του ξεσηκώνοντάς τους.