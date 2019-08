Ο Αναστάσης Δημητριάδης και φέτος με εκλεκτή παρέα στο Φεστιβάλ Κορώνης

Μαζί του, σε μια βραδιά μουσικής απόλαυσης αλλά και εκπλήξεων, με τίτλο «Από τον Μπαχ, τον Πουρσέλ, τον Βιβάλντι έως...», θα είναι οι γνωστοί δεξιοτέχνες Catherine Sarnau (βιολί) και Friedemann Sarnau (βιόλα), η νέα ταλαντούχος Ιζαμπέλα Χατζηιωάννου με το δικό της βιολί, αλλά και η «δική μας» Σαμίρα Αϊζενμπαχ με το τσέλο της.

Η ενδιαφέρουσα συναυλία θα δοθεί στην Ελεήστρια και θα ξεκινήσει στις 9.30 μ.μ.

Το πρόγραμμά της έχει ως εξής:

Α’ μέρος

ODE FOR ST. CECILIA’S DAY - “Welcome to all the Pleasures” (1683). Henry Purcell (1659 – 1695)

CANON in D Major for strings. Johann Pachelbel (1653 – 1706)

CONCERTO “LA NOTTE” in D minor for recorder and strings - Opus 10, no 2, RV 439. Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Β’ μέρος

ARIA “ICH FREUE MICH” in C minor for strings, from cantata BWV 82, no 5. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Surprise

ARIA “SCHLUMMERT EIN” in C Major for recorder and strings from cantata BWV 82, no 3. Johann Sebastian Bach.