Οι καλύτερες τηλεοπτικές εμφανίσεις του 2018

Έπαιξαν παιχνίδια, τραγούδησαν, αστειεύτηκαν, έδειξαν τα διαφημιστικά τους βίντεο και με κάθε τρόπο ανέδειξαν τις κρυφές τους πλευρές στους φανατικούς θαυμαστές τους.

Το Billboard παρουσίασε σε έναν κατάλογο τις καλύτερες τηλεοπτικές εμφανίσεις για το 2018.

Αριάνα Γκράντε στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον

Πρώτη και καλύτερη η Αριάνα Γκράντε εμφανίστηκε στο μέρος του μουσικού Challenge στο The Tonight Show. Ερμήνευσε το τραγούδι του Drake «God's Plan» και ξεσήκωσε το κοινό

Cardi B στο Saturday Night Live

Ήδη κυκλοφορούσαν οι φήμες της εγκυμοσύνης της κι αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά τη δεύτερη εμφάνισή της στο SNL. Ενώ τραγουδούσε το νέο της τραγούδι «Be Careful» η κάμερα έκανε ζουμ στην κοιλιά της ράπερ και σχεδόν οι τηλεθεατές μπορούσαν να διακρίνουν το μωρό της Cardi να κλωτσάει κάτω από το λευκό της φόρεμα.

Post Malone στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον

Ενώ ο Post έφτασε στο Billboard Hot 100 δύο φορές με τα τραγούδια του «Rockstar» και «Psycho» παρέμεινε ταπεινός. Στο The Tonight Show, ο Malone πήγε στο αγαπημένο του εστιατόριο, το Olive Garden, με τον οικοδεσπότη Τζίμι Φάλον, όπου προσπάθησαν να δοκιμάσουν κρασί και εξέπληξαν με την ατελείωτη κατανάλωση κριτσινιών και σαλάτας.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο The Late Late Show με τον Τζέιμς Κορντέν

Το θρυλικό «σκαθάρι» ακολούθησε τον παρουσιαστή σε ένα από τα πιο δυνατά «Carpool Karaoke», στην πατρίδα του, το Λίβερπουλ. Ο ΜακΚάρτνεϊ έκανε στάσεις σε τοποθεσίες που σηματοδότησαν τη ζωή του όπως το Penny Lane, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το ομώνυμο τραγούδι, αλλά και στο σπίτι όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια, ενώ έκανε και μία έκπληξη σε παμπ της πόλης.

BTS στο The Tonight Show

Τα μέλη του νεανικού συγκροτήματος BTS παρουσίασε τις εξαιρετικές του δεξιότητες στο χορό όταν πήραν μέρος στο Fortnite Dance Challenge του The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον. Τα αγόρια έπρεπε να μιμηθούν τις χορευτικές κινήσεις των χαρακτήρων του παιχνιδιού.

Λιν Μάνουελ Μιράντα και Έμιλι Μπλαντ στο The Late Late Show

Για να προωθήσει την επιστροφή της Mary Poppins, ο Μιράντα και η Μπλαντ ανταποκρίθηκαν στη μουσική πρόκληση που τους απηύθυνε ο Τζέιμς Κορντέν. Οι δύο αστέρες έπρεπε να τραγουδήσουν και να χορέψουν τραγούδια και χορούς από 22 μιούζικαλ σε 12 λεπτά. Με γρήγορες αλλαγές κοστουμιών και εναλλασσόμενο σκηνικό, ερμήνευσαν κομμάτια από μιούζικαλ όπως η Εβίτα, Ο μάγος του Οζ και το Τραγουδώντας στη Βροχή.

Οι κριτές του The Voice στο The Tonight Show

Η Κέλλυ Κλάρκσον, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Άνταμ Λέβιν και ο Μπλέικ Σέλτον έδωσαν συνέντευξη στον Τζίμι Φάλον και τραγούδησαν χωρίς μουσική κλασικά κομμάτια όπως τα «She Will Be Loved», «Spotlight», «I'll Name the Dogs», και «Stronger (What Doesn't Kill You)».

Ο Μπομπ Ντίλαν στο The Tonight Show

Ο θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός εμφανίστηκε στο σόου χωρίς να πει λέξη. Ήταν εκεί για να προωθήσει το ουίσκι Heaven's Door, ωστόσο η εμφάνισή του ήταν μία από τις πιο αξέχαστες του 2018.

ΑΠΕ-ΜΠΕ