«Let’s do it Greece»: «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» και στη Μεσσηνία

Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», εθελοντές από όλη τη χώρα βρίσκονται σε ρυθμούς «Let’s do it Greece», καθώς πλησιάζει η μέρα για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας, όπου η Ελλάδα θα γίνει ομορφότερη. Η φετινή συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ, καθώς για την Κυριακή 2 Απριλίου, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη περισσότεροι από 3.100 φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Ανάμεσά τους είναι: εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι πολιτιστικοί, εξωραϊστικοί, περιβαλλοντικοί, ποδηλατικοί, σπηλαιολογικοί, καταδυτικοί, αθλητικά σωματεία, φορείς πολιτικής προστασίας, το σύνολο των μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες, δήμοι σε όλη τη χώρα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τουριστικοί φορείς, εταιρείες, ιδιώτες, μουσεία, πανεπιστήμια, σχολεία, ο ΣΕΓΑΣ, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, κ.α. Τη δράση έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η Ενωση Περιφερειών Ελλάδος και η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος.

Επιπλέον, με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, έχει ήδη ξεκινήσει η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s Do It Greece 2017», σε περισσότερα από 1.400 σχολεία της χώρας. Οι δράσεις των σχολείων μαζί με όλες τις δράσεις που θα γίνουν στις 2 Απριλίου έχουν ήδη ξεκινήσει να αποτυπώνονται στον διαδραστικό χάρτη δράσεων (www.letsdoitgreece.org/map). Την ίδια ημέρα, αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στην Κύπρο, στο πλαίσιο της παγκύπριας εθελοντικής εκστρατείας “Let’s do it Cyprus”, με τις δύο χώρες να συντονίζονται και να συνεργάζονται, για ένα κοινό σκοπό.

ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Δράσεις σε πολλές περιοχές της Τριφυλίας θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στα πλαίσια της πανελλήνιας δράσης Lets do it Greece που υλοποιεί ο Δήμος Τριφυλίας με την Κοινωφελή του Επιχείρηση σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και εθελοντές της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα ξεκινώντας από αύριο Σάββατο στο Κοπανάκι το ραντεβού έχει κλειστεί για τις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία προκειμένου να ξεκινήσει το φύτεμα εποχιακών φυτών αλλά και να βάψουν τις μπασκέτες στο σχολείο. Την ίδια ημέρα στους Γαργαλιάνους θα δεντροφυτεύσουν το παλιό λατομείο ξεκινώντας από τις 9 το πρωί.

Ενώ την Κυριακή 2 Απριλίου στην Κυπαρισσία το ραντεβού είναι στις 9 το πρωί στην κεντρική πλατεία και από εκεί θα ξεκινήσουν δράσεις για το βάψιμο και ζωγραφική στο έξω χώρο από το κλειστό γήπεδο της πόλης , καθαρισμός του δρόμου περιμετρικά του λιμανιού , φροντίδα της παιδικής χαράς, ενώ με την λήξη στην πλατεία θα ακολουθήσει γιορτή. Στα Φιλιατρά το ραντεβού είναι στις 9 το πρωί στην πλατεία και στην συνέχεια θα καθαρίσουν και θα φροντίσουν ο χώρο της δεξαμενής όπου θα κάνουν και δεντροφύτευση , ενώ θα φτιάξουν και παγκάκι. Επίσης δεντροφύτευση θα γίνει και στον περιβάλλοντα χώρο του νέου γηπέδου.

Στους Γαργαλιάνους δράσεις θα αναπτυχθούν σε διάφορα σημεία της πόλης της οποίες κάθε Σύλλογος έχει αναλάβει ξεχωριστά και περιλαμβάνουν καθαρισμούς , φροντίδες πάρκων , βάψιμο τοίχων και ζωγραφική , με το ραντεβού να είναι στις 9 ώρα το πρωί στον τόπο δράσης.

Επίσης δραστηριότητες θα αναπτυχθούν στην Ελαία με καθαρισμό της παραλίας και του δάσους της Ελαίας , όπως και καθαρισμός της παραλίας στο Καλό Νερό , το ραντεβού είναι στις 9 το πρωί στο γήπεδο Ελαίας.

Στην Μαραθούπολη το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στον πεζόδρομο προκειμένου να ξεκινήσουν δράσεις για τον καθαρισμό και το φύτεμα εποχιακών φυτών. Ενώ την ίδια ώρα έχουν ραντεβού στους Χριστιάνους και την Βάλτα όπου θα καθαρίσουν και θα φυτέψουν εποχιακά φυτά.

Κ.Μπ.